Augmentation des fesses: L’Ivoirienne Alexia Kanté écope de 6 mois de prison, dont 1 ferme Alexia Kanté, arrêtée il y a quelques jours à Dakar a été condamnée pour avoir ouvert une clinique pour grossier les seins et les fesses des sénégalaises, remodeler les nez. L’Ivoirienne, présente au tribunal des flagrants délits de Dakar, a été condamnée à 6 mois de prison, dont 1 mois ferme.

Le dossier de Alexia Kanté, de son vrai nom Mona Alexia Flory Vodi, a été vidé par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Rendant son verdict ce lundi, le tribunal l’a condamné à une peine de 6 mois de prison, dont un mois ferme pour « exercice illégal d’une profession réglementée et mise en danger de la vie d’autrui ».



Devant le juge, elle s’est encore défendue. « J’ai eu mon diplôme en beauté esthétique dans un institut à Paris. J’ai mon entreprise en Côte d’Ivoire. J’ai mon certificat de beauté esthétique. La formation a duré deux mois », a-t-elle déclaré. Mais au Sénégal, ses activités sont considérées comme illicites.



Le tribunal a également ordonné la confiscation du matériel saisi de l’ex femme de feu DJ Arafat. Agée d’une trentaine d’années, Alexia Kanté a été arrêtée à Dakar en même temps que son mari. Alors qu’elle était venue, pour la deuxième fois, effectuer des chirurgies esthétiques à des femmes sénégalaises.



Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme.



