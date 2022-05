Augmentation des salaires, primes de logement… : Les doléances des femmes du secteur de l’hôtellerie Fortement touché par la pandémie, le secteur du tourisme et de l’hôtellerie essaie de se remettre de ces deux dernières années. Les femmes du Syndicat de l’hôtellerie et de la restauration de Cap-Vert, souhaitent une augmentation des salaires et une prime de logement.

On ne les entend jamais, alors que leur secteur est sinistré depuis plus de deux ans à cause du Covid-19, qui a fait voler en éclats les équilibres précaires. Cette année, les femmes du Syndicat de l’hôtellerie et de la restauration de Cap-Vert, ne voulaient pas rater la célébration du 1er mai, pour poser leurs doléances.



Même si la journée a été célébrée dans la sobriété ce week-end, les revendications des travailleurs du tourisme, l’un des secteurs les plus durement éprouvés par la crise du Covid-19, avec de nombreuses pertes d’emploi, la réduction du temps de travail, ont été mises en exergue par le syndicat : il y a aussi que les denrées de première nécessité subissent également une hausse vertigineuse, rendant la vie de ces travailleurs encore plus dure.



« Nous devons en ce 1er mai, faire ressortir les préoccupations majeures qui consistent à reprendre les personnels qui étaient en chômage technique d’une part et même du personnel qui était licencié, afin que les travailleurs du secteur puissent reprendre le rythme normal », affirme Cheikh Diop, le Secrétaire général de la Cnts/Fc, qui reconnaît que le chef de l’Etat a fait beaucoup d’efforts pour la relance du secteur du tourisme qui peut précipiter la relance de l’économie.



Habillées en blanc, foulards jaunes sur les têtes, rappelant les couleurs de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Force du changement (Cnts/Fc), elles ont profité du symbole de cette journée pour solliciter un appui du président de la République.



Mme Fatou Diagne Diamé, porte-parole du mouvement des femmes travailleuses de l’hôtellerie et de la restauration, espère ainsi une revalorisation du traitement des agents de leur secteur. Elle dit : « Nous demandons une augmentation des salaires, une prime de logement mais aussi l’application des accords déjà signés par toutes les entreprises du secteur, sans aucune exception ».











