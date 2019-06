Augmentation du prix du carburant: Cheikh Diop annonce « une importante inflation des prix à venir » L’augmentation du prix du carburant qui commence à 18 heures, ce samedi, ne va pas s’arrêter là. C’est du moins l’avis de Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC.

« Il est vrai que le cours mondial actuel du pétrole ne permet pas de bloquer encore plus longtemps, les prix du carburant mais nous trouvons que le taux pratiqué par le gouvernement est élevé ».



S’exprimant sur la RFM, Cheikh Diop annonce, dans tous les cas, qu’« il y a une importante inflation des prix à venir ».



Cheikh Diop rappelle que « le 1er mai dernier, le chef de l’Etat avait dit qu’il n’était pas question d’augmenter les salaires des fonctionnaires et qu’il n’est pas en mesure de solder le passif social. Cela est très inquiétant ». Surtout que, a dit Cheikh Diop, on parle depuis un moment d’une situation économique difficile au Sénégal.

