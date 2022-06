Augmentation salaire des agents pénitentiaires: le FRAPP loue les efforts de l'Etat, mais...

Le FRAPP félicite les agents pénitentiaires qui ont osé réclamer et les membres du FRAPP qui ont relayé la lutte de ces travailleurs interdits de syndicat pour la lutte sur le terrain et sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'injustice dont les agents pénitentiaires été victimes.



Cela montre encore une fois que seule la lutte libère.



Bravo et félicitations pour cette bataille gagnée. Mais la lutte continue pour que le directeur de l'administration pénitentiaire soit un agent pénitentiaire et non un gendarme ou quelqu'un venu d'un autre corps. La lutte continue également et surtout pour un statut qui améliore davantage encore la situation des agents pénitentiaires.



Le FRAPP salue l'État du Sénégal qui a corrigé une injustice contre les agents pénitentiaires. Le FRAPP invite ce même Etat du Sénégal à augmenter les salaires des auxiliaires de police, des agents des Eaux et forêts et parcs nationaux, des agents de service d'hygiène...



Le FRAPP profite de cette occasion pour rappeler aux agents pénitentiaires de ne pas maltraiter les prisonniers. Les prisonniers ont des droits qui doivent être respectés.



Enfin, le FRAPP invite l'État à accepter qu'il est temps pour les travailleurs des prisons, de la police...d'avoir leur syndicat.