Augustin Tine rappelle aux officiers retraités leurs obligations militaires jusqu’à 65 ans

Jeudi 7 Mars 2019

Sans citer le colonel Abdourahim Kébé du parti Rewmi arrêté puis relâché ces derniers jours, Augustin Tine, le ministre des forces armées, a précisé via un communiqué, que la loi 2008-28 du 28 juillet 2008 abrogeant et remplaçant l’article 19 de la loi n 70-23 du 6 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationale, stipule que les officiers admis à la retraite sont assujettis aux obligations militaires jusqu’à l’âge de 65 ans.



Le ministre des forces armées ne cautionne pas les interventions des militaires dans les média et les réseaux sociaux. Il l’a fait savoir, ce jeudi, dans un communiqué de presse.



« Des militaires à la retraite interviennent de façon récurrente, dans les média et les réseaux sociaux pour exprimer, dans la plupart des cas, des opinions politiques, en violation flagrante des lois et règlement en vigueur », a rappelé Augustin Tine.



Selon le ministre des forces armées, en dépit de l’accès généralisé aux médiats et de la propension de ces derniers à investir tous les secteurs de la société, le ministre indique que les militaires, même à la retraite, demeurent soumis à l’obligation de loyauté à la République et au devoir de réserve.



« La loi 2008-28 du 28 juillet 2008 abrogeant et remplaçant l’article 19 de la loi n 70-23 du 6 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationale dispose que les officiers admis à la retraite sont assujettis aux obligations militaires jusqu’à l’âge de 65 ans », mentionne-t-on dans le communiqué.



Et le document de rappeler au personnel servant dans les armées comme ceux à la retraite les sanctions auxquelles ils s’exposent lorsqu’ils enfreignent les obligations inhérentes à leur métier de soldat.



