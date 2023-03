Aujourd'hui, 14 mars 2023, marque le 25e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Sam Mbaye, l'un des plus grands intellectuels et islamologues du Sénégal. Serigne Sam Mbaye est né en 1922 à Louga, une ville située au nord-ouest du Sénégal. Il est le fils de Mame Cheikh Mbaye, un soufi renommé,

Serigne Sam Mbaye est une figure emblématique de l'islam sénégalais. Né en 1922 à Louga, dans une famille de soufis, il a consacré sa vie à l'étude et à la propagation de l'islam. Ses travaux ont porté sur divers aspects de la religion, en particulier sur le mouridisme, une confrérie musulmane fondée au Sénégal au XIXe siècle.



Après avoir achevé ses études coraniques à Louga, Serigne Sam Mbaye a poursuivi sa formation religieuse à Saint-Louis, où il a étudié avec des maîtres renommés comme Serigne Tidjane Niang et Serigne Ameth Fall. Il a également séjourné à Rufisque, avant de partir en Mauritanie pour continuer ses études.



Au fil des années, Serigne Sam Mbaye s'est imposé comme un érudit de renom, reconnu pour sa connaissance approfondie de l'islam. Il a publié de nombreux ouvrages, dont certains ont été traduits en français, afin de faciliter la compréhension des enseignements de l'islam. Parmi ses contributions les plus importantes, figurent ses travaux sur le mouridisme et sur Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de cette confrérie.



Serigne Sam Mbaye a également été très actif sur le plan de la prédication et de la diffusion des enseignements de l'islam. Il a prononcé des centaines de conférences et de sermons religieux, au Sénégal et à l'étranger. Sa renommée a dépassé les frontières du Sénégal, et il était sollicité par des communautés religieuses de toutes obédiences, pour des conférences et des interventions.



Au-delà de ses contributions intellectuelles, Serigne Sam Mbaye était également connu pour son engagement en faveur du rapprochement des différentes communautés religieuses du Sénégal. Il était en relation avec les mourides, les tidianes, les qadris, et prônait le rassemblement des musulmans, au-delà des clivages et des appartenances confrériques.



Serigne Sam Mbaye est décédé le 14 mars 1998, laissant derrière lui une oeuvre considérable et un héritage spirituel important. Sa mémoire est honorée chaque année par les musulmans sénégalais, qui lui rendent hommage à l'occasion de l'anniversaire de sa mort.

