Automatisation des femmes des collectivités minières: Une centaine de dames initiées en création d’entreprise

Le Forum civil a démarré hier un atelier de renforcement des capacités axé sur «Femmes des collectivités minières (Fcm) : contenu local et autonomisation des femmes dans le secteur extractif». Cette rencontre entre dans le cadre du projet pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal (Usaid-Trace), mis en œuvre dans les régions de Thiès, Kédougou, Saint-Louis, Matam et Fatick. Durant 3 jours, les capacités d’une centaine de Fcm seront renforcées sur la création d’entreprise et la valorisation de leurs produits, en plus de les accompagner par des appuis pour le financement de leurs activités d’autonomisation, renseigne Bes bi.



Les Fcm ont reçu des formations pratiques en teinture, en saponification et la transformation des céréales et produits locaux. «Elles ont été outillées sur le contenu local, sur la Rse et sur le suivi environnemental. L’idée c’est de les regrouper à Dakar dans le cadre du 8 mars, pour qu’elles puissent partager ce qu’elles ont eu à faire dans le cadre de ces plateformes», a déclaré Fatou Kiné Diop. Le projet Usaid-Trace est mis en œuvre par le Nrgi, le Forum civil et l’Ong-3D.