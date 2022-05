Automobile : CFAO Motors Côte d’Ivoire réalise un résultat net de près de 7 milliards FCFA en 2021

En effet, ce résultat s’est situé à 6,710 milliards de FCFA contre 3,779 milliards de FCFA en 2020, soit une augmentation de 78%.



Le chiffre d’affaires s’est, de son côté, accru de 21 milliards, passant de 99,126 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 à 120 milliards de FCFA un an plus tard. A ce niveau, la direction de CFAO Côte d’Ivoire estime que cette entreprise a conservé sa place de leader avec une part de marché de 40.3% du marché global ivoirien qui s’est matérialisée par la vente de 8 130 véhicules en 2021 contre 5 704 véhicules en 2020, soit une progression de + 42%.



De l’avis toujours de la direction de CFAO Motors Côte d’Ivoire, la marque SUZUKI by CFAO devient marque N°1 du marché avec 3 155 unités vendues contre 1 595 en 2020.

Les ventes des autres marques ont aussi progressé : Toyota + 846 unités, PSA (Peugeot/Citroën) : + 53 unités. MITSUBISHI est en léger retrait avec -62 unités vendues

<<Les parts de marché sont les suivantes : TOYOTA 13,4%, SUZUKI 15,6%, MITSUBISHI 5,8% et PSA (PEUGEOT/CITROEN) 3,7%>> soulignent les responsables de la société.

Le secteur de l’après-vente, pièces et atelier, porté par les ventes de véhicules et orienté rétention client, enregistre une hausse d’activité : 13 milliards de FCFA en 2021 contre 11 milliards de FCFA en 2020).



Les activités 2 roues marines ont connu une hausse en 2021 avec 2 210 unités (Motos + Hors Board) vendues en 2021 contre 1 977 unités en 2020, soit une croissance de 11,7%.

Au niveau des charges de la société, les Autres achats se sont établis à 550,394 millions de FCFA contre 475,133millions de FCFA en 2020 (+ 16%). Durant la même période, le poste Transport a été comptabilisé à 77,908 millions de FCFA contre 133,298 millions de FCFA en 2020, soit une baissé de 41%. En ce qui les concerne, les services extérieurs connaissent une évolution de +9,38% à 4,672 milliards de FCFA contre 4,271 milliards de FCFA en 2020.



La valeur ajoutée a connu une progression de 36,30% à 18 milliards de FCFA contre 13 milliards de FCFA en 2020.



Une hausse de 62% est relevée au niveau de l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui passe de 6,459 milliards de FCFA en 2020 à 10,450 milliards de FCFA en 2021. Le même constat est établi concernant le résultat d’exploitation qui s’établit à 9,408 milliards de FCFA contre 5,450 milliards de FCFA en 2020 (+72,62%).



Que dire des perspectives de CFAO Motors Côte d’Ivoire ? A ce niveau, la direction de la société avance << nos objectifs 2022 sont les suivants : accompagner le développement de nos marques avec une stratégie forte de communication, ouvrir de nouveaux points de vente, améliorer la rétention client et accroître l'activité de service après-vente, assurer une croissance rentable et durable via des programmes d’amélioration continue de la qualité (Kaizen) et rendre notre entreprise encore plus attractive pour attirer et retenir les meilleurs talents.>>

Oumar Nourou



