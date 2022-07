Autonomisation des Femmes: La Nass contribue à réduire la fracture sociale

L’association Nouvelle Alliance Sénégalaise pour la Solidarité, mise sur les fonts baptismaux en 2014, poursuit son petit bonhomme de chemin. Mieux, dans sa mission d’œuvrer pour soulager les couches vulnérables et assurer l’autonomisation des femmes, la Nass a créé le Gas. Aujourd’hui, à Saint_Louis et dans les localités où la Nass s’est installée, le Groupement d’Achat solidaire, outil de développement et d’ autonomisation par excellence, contribue à réduire la fracture sociale .

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|