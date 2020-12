Autonomisation des femmes africaines : La fondation Tony Elumelu scelle un partenariat avec l’Union européenne

« La fondation Tony Elumelu, la principale organisation philanthropique en Afrique engagée dans l’autonomisation des jeunes entrepreneurs africains, a annoncé un partenariat avec l’Union européenne pour identifier, former, encadrer et financer 2500 jeunes femmes entrepreneurs africaines en 2021 », informe ladite fondation via un communiqué de presse. Qui ajoute dans la foulée qu’une somme de 20 millions d’euros est prévue en 2021 pour apporter un soutien financier et technique aux entreprises appartenant à des femmes, dans les 54 pays africains, en plus de fournir un accès accru aux réseaux commerciaux, aux chaînes d’approvisionnement et aux investissements en capital-risque.



A en croire le texte, l’initiative conjointe renforcera et approfondira considérablement le partenariat Ue-Afrique, et s’appuiera sur la plateforme et l’expérience du programme d’entrepreneuriat de la Tef de 100 millions de dollars et fait partie du plan d’investissement extérieur de l’Ue pour soutenir l’autonomisation économique des femmes dans le cadre de son plan d’action pour l’égalité des sexes ( Gap III) .



S’exprimant sur ce partenariat dit historique, Tony Elumelu , fondateur de la Fondation Tony Elumelu a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à l’Union européenne, qui partage notre capacité unique à identifier, former, encadrer et financer de jeunes entrepreneurs à travers l’Afrique. » Pour lui, cet effort conjoint donnera la priorité et offrira des opportunités économiques aux femmes africaines, qui depuis trop longtemps ont été victimes des obstacles systémiques pour lancer, développer et maintenir leurs entreprises.



M. Elumelu ajoute dans le même sillage que ce partenariat allégera le financement, les connaissances et les contraintes du marché qui menacent les moyens de subsistance des femmes entrepreneurs sur le continent, afin de créer plus de revenus, d’emplois, de croissance et d’échelle pour les entreprises appartenant à des femmes.



Pour sa part, la commissaire européenne aux partenariats internationaux déclare que ce partenariat avec la Fondation Tony Elumelu aidera les femmes actrices au développement économique à réaliser leur plein potentiel et à accélérer l’inclusion économique. Jutta Urpilainen souligne dans le même ordre d’idées que l’autonomisation des femmes entrepreneurs est un moteur clé pour la création d’emplois et une croissance durable, en particulier dans le contexte de la pandémie Covid-19 et en phase avec les objectifs de leur stratégie africaine. « Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et elles méritent l’égalité des chances », plaide, enfin, la commissaire européenne aux partenariats internationaux.

