Autonomisation des femmes : défis, entraves, dialogue et plaidoyer … Le Directeur du développement du capital humain au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a mis en exergue, lundi, les défis qui entravent encore l’autonomisation économique des femmes, citant entre autres, l’accès au foncier et au financement.



Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mars 2022 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

«Ces défis, notamment l’amélioration de l’accès des femmes aux facteurs essentiels de production (le foncier, le financement, les infrastructures), le renforcement des capacités techniques, managériales et organisationnelles des femmes en vue de favoriser le développement de leurs entreprises, doivent être relevés surtout en milieu rural pour réduire de manière drastique les inégalités entre les hommes et les femmes», a dit Assane Ndiaye.



Ce dernier intervenait au panel sur «l’autonomisation des femmes, une réponse efficace pour réduire la violence basée sur le genre et exploiter le dividende démographique dans les pays du Sahel : le cas du Sahel» organisé par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.



Cette rencontre avait entre objectifs, de renforcer le plaidoyer et le dialogue politique et construire des alliances stratégiques afin d’initier des actions significatives permettant aux femmes et aux filles d’exploiter le dividende démographique au Sénégal.



Elle s’inscrit dans la thématique de la 66ème session de la commission des Nations Unies sur la condition de la femme (SCW66) qui se déroule actuellement à New York sur le thème «réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes de réduction des risques liés au changement climatique, à l’environnement et aux catastrophes».

Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook