Autonomisation économique: 500 femmes de Ouakam bénéficient d’un financement de 100 millions de FCfa Victor Sadio Diouf, vice-président de la plateforme «Ndakarou Suniou Yitté», et coordonnateur de la plateforme «Ouakam suniou Yitté», une nouvelle plateforme mise en place en vue des élections législatives du 31 juillet 2022. L’objectif de la plateforme consiste à renforcer la ville de Dakar à travers les femmes en leur soutenant avec des financements. D’ailleurs, 100 millions FCfa ont été remis à des groupements de femmes.

Une nouvelle plateforme, dénommée, «Ouakam suniou Yitté» a été instituée sous l’égide du Président de la République, Macky Sall et de la tête de liste nationale de la Coalition BBY, Aminata Mimi Touré. Les initiateurs ont rendu visite aux femmes du Gie «And Bollo Liguey», constitué de plus de 500 femmes de tous les quartiers de Ouakam, dirigé par Aminata Diawara. « Nous devons œuvrer aujourd’hui, pour l’autonomisation économique des femmes. En renforçant les femmes, on renforce toute une famille et également tout le Sénégal. Si les femmes sont autonomes, automatiquement cela se fera sentir dans les maisons et dans les foyers », précise-t-on.



Ainsi, la plateforme «Ndakarou Suniou Yitté» développe parallèlement, un programme exclusivement réservé aux jeunes. Ledit programme motive des visites d’associations sportives et culturelles (Asc). Cette plateforme projette aussi programme de rendre visite aux Imams, aux délégués de quartiers pour voir les possibilités de trouver ensemble des financements pour les femmes et de l’emploi pour les jeunes.



Ailleurs des comités de riposte seront mis en place dans les quartiers pour protéger les populations des manifestations de l’opposition qui visent à perturber la stabilité du pays . «Nous avons l’ambition de mettre en place des comités de riposte. Parce que tout simplement, nous pensons que les réalisations du chef de l’État parlent d’elles-mêmes à Dakar et partout ailleurs. Avec l’aménagement de la Corniche Ouest, les Dakarois ont la possibilité de respirer l’air pur après la descente. Nous serons des patriotes au vrai sens du terme pour sécuriser nos quartiers et tout Dakar », insistent Victor Diouf et Cie.



Et, cette plateforme refuse d’accepter que des gens viennent d’ailleurs, pour saper la quiétude des populations. « J’en profite pour leur dire que nul ne peut empêcher la tenue des élections législatives à date échue. Nous avons la majorité avec nous. Et, nous connaissons les maisons des leaders de l’opposition. Donc, laissons le pays comme il est et que la paix y règne », met-on, en garde.



D’après Aminata Diawara, présidente Gie «And Bollo Liguey» Fass Comico et coordonnatrice de la Fédération des femmes de valeurs et des calebasses de Ouakam, la plateforme «Ndakarou Suniou Yitté», reste leur affaire. Elle affiche leur disponibilité à soutenir cette nouvelle entité. Puisque, reconnaît-elle, Victor Diouf est le premier à distribuer des financements dans la Commune de Ouakam. « Tout ce qu’il nous a promis, il l’a fait. Nous lui souhaitons bon vent. Parce que sa réussite, c’est aussi, notre bonheur », conclut-elle.



