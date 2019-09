Autopsie : Du nouveau sur le rappel à Dieu du détenu de la prison de Diourbel

Après les rappels à Dieu par électrocution de deux détenus de la prison de Rebeuss, un autre détenu a perdu la vie à la prison de Diourbel. On en sait un peu plus sur les circonstances.



Selon Le Quotidien, Pape Diagne, âgé de 64 ans, retrouvé dans sa cellule de la prison de Diourbel, a perdu la vie d’une “mort naturelle”. Les résultats de l’autopsie ordonnée par le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Diourbel, révèleraient la même chose.

