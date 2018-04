Autorisation de réunions maçonniques: Les religieux annoncent saisir la justice contre l’arrêté préfectoral Les leaders d’une trentaine d’organisations religieuses et de la Société civile ont annoncé dimanche qu’ils vont saisir la justice contre un arrêté du Préfet de Dakar autorisant les réunions des organisations d’obédience maçonnique. Dans une lettre (ci-jointe), ils jugent cet arrêté anti-démocratique et aux conséquences pouvant occasionner de troubles graves à l’ordre public.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Avril 2018 à 08:23 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar de tout croyant sénégalais épris de paix et de justice, les leaders de trentaine d’organisations religieuses et de la Société civile, regroupées dans la Coalition «NON A LA FRANC-MAÇONERIE ET A L’HOMOSEXUALITÉ», condamnent avec la dernière énergie l’arrêté préfectoral, en date du 25 avril 2018, qui vient ramer à contre-courant des convictions religieuses de l’écrasante majorité du peuple sénégalais, en annulant le précédent arrêté, du 31 janvier dernier, qui interdisait la tenue, dans le département de Dakar, d’un congrès maçonnique ; pour lequel, différentes Loges africaines et malgaches avaient mandatés pas moins de 600 délégués, pour venir propager leurs nocives thèses athéistes et libertines, dans un pays à 98% de croyants, toutes confessions monothéistes confondues.



De surcroît, sous le parrainage de l’obédience maçonnique la plus islamophobe et la plus anticléricale que l’Europe n’ait jamais connus : le «Grand Orient de France». Autant notre Coalition est acquise à l’idée que notre démocratie consacre la liberté d’expression, autant les croyants de ce pays sont légitimement fondés de revendiquer leur droit le plus absolu de défendre les nobles valeurs que nous ont généreusement léguées les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise, contre toutes formes d’agressions d’où qu’elles viennent !



La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» rappelle que la Constitution du Sénégal, dès son préambule, affirme que notre pays est fortement attaché à ses valeurs culturelles, qui fondent le ciment de son unité nationale. Par conséquent, avec cet arrêté anti-démocratique, nous tenons le Préfet de Dakar pour responsable de tout risque de trouble pouvant découler de cet acte grave qu’il vient de poser. Aussi, prenant l’opinion nationale et internationale à témoin, La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» décide de combattre cette déplorable volte-face du Préfet de Dakar, en prenant toutes les mesures juridiques idoines pour l’attaquer en justice. Tout en reprenant parallèlement son bâton de pèlerin, pour faire le tour de toutes les Cités religieuses du pays, pour leur porter la bonne information.



La Coalition «Non à la Franc-Maçonnerie et à la l’Homosexualité» prendra sans délai des initiatives diverses pour une grande mobilisation de l’opinion sénégalaise, contre cette forfaiture qui agresse les croyants de ce pays dans ce qu’ils ont de plus cher : leur Foi. Enfin les leaders de la coalition se réjouissent que la «Ligue des Imams et des Prédicateurs du Sénégal» se soit solennellement engagée pour porter, dans tous les lieux de culte, ce message, en l’incluant désormais dans leurs sermons du Vendredi.











Dakar le 29 avril 2018

Ont signé (par ordre alphabétique):

1. Abnâ’ou Hadhrati Tijânyati

2. Association des Jeunes Solidaires

3. Association Islam Wahayaat

4. Association islamique pour servir le Soufisme (AIS)

5. ANCA

6. ASDREM de Serigne Bassirou Mbacké

7. Collectif National des Daaras modernes Sérigne Omar Tandian

8. Collectif des Associations Islamiques du Sénégal

9. Collectif "Non à l’Homosexualité"

10. Comité de Suivi du Forum sur le Non-Respect des Valeurs religieuses

11. Dioundiyoul khourane

12. Diamaatou Ansarou Dine

13. Forum Islamique pour l'Education et le Développement

14. Fédération des Ecoles Coraniques du Sénégal

15. Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal

16. Mouride Action

17. Mouvement Pour une Afrique Debout (MPAD)

18. Mouvement des Femmes Diaratoullah

19. Nittu Deuggue

20. Organisation pour l’Action Islamique (OAI)

21. Organisation pour la Défense des Valeurs Morales

22. Organisation Islamique JAMRA

23. Observatoire de Veille et de Défense des Valeurs Culturelles et Religieuses, MBAÑ GACCE

24. Safinatoul Amane

25. SOS Consommateurs

26. Union Sans Frontières

27. Yewwu Yeete

28. Mouvement des Jeunes intellectuels Mourides

29. Mouvement Sijaada

30. Initiative se Solidarité, Ligue d’Appui aux Humains (ISLAH)

31. Jeunesse au Pouvoir (JAP)

32. Tous Contre la Laïcité (TCL)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook