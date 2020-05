Autorisations de circuler: La Section de Recherches a démentèlé le réseau

Selon les informations de Libération, l'homme d'affaires Jacques Georges Pène, plus connu sous le nom de Mor Talla Pène, et Mor Talla Syll, ont été placés sous mandat de dépôt vendredi pour "association de malfaiteurs, faux dans des documents administratifs, usage de faux, complicité de faux et violation et l'état d'urgence. Le parquet vise aussi une plainte contre X dans cette rocambolesque affaire éventée par la Section de recherches, grâce à la mobilisation de toute la gendarmerie nationale.



Courant avril, la Section de recherches reçoit une information selon laquelle un réseau, très actif, utiliserait des documents non appropriés, présentés comme autorisation de circuler, pour contourner les restrictions sur les transports interurbains. Sans tarder, un dispositif de surveillance est mis en place sur l'ensemble du territoire national.



Le résultat de cette initiative ne tarde pas. Un conducteur est intercepté en possession d'un document sur lequel il est écrit : " Chers collègues, je vous prie d'être indulgent à l'égard de nommé Mor Talla Syll".



Les mis en cause faisaient la navette Dakar-Saint-Louis à raison de 50 000 Fcfa par passager. Le précieux sésame leur a été offert par un haut gradé des forces de l'ordre.



Lors de la perquisition, les gendarmes ont mis la main sur 24 copies de pièces d'identité et 10 photocopies de passeports appartenant à des clients. Des spécimens de pièces d'identité et des permis de conduire avec la photo de Macky Sall.



Un transporteur nommé Khouma a confié aux enquêteurs avoir payé 200 000 Fcfa pour avoir son "laisser passer". Des Indiens, en service à l'usine de fer de Diamiadio, détenaient également les autorisations de circuler.

