Autorité de régulation des télécommunications et des postes : Abdou Karim Sall passe le témoin à son successeur, Dahirou Thiam

Dans son allocution, lit-on dans une note d’information, le représentant des délégués du personnel a souligné le bilan positif de M. Sall en mettant en avant « les 10 priorités » de 2023 et 2024, érigées en système de gouvernance pour mieux atteindre les objectifs fixés par les autorités étatiques. Il a également salué le professionnalisme et la générosité de M. Sall qui a dirigé l’Artp pendant près d’une décennie (2014-2019 et 2023-2024).



Le représentant des délégués du personnel a profité de l'occasion pour féliciter le nouveau Directeur général, Dahirou Thiam, un expert du secteur des télécommunications, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions tout en affirmant l'engagement du personnel à l'accompagner dans les défis auxquels l’Artp fait face à l’aune des évolutions dans les besoins des parties prenantes notamment les consommateurs.



Le Président du Collège, Abou Abel Thiam, a salué l’excellence de la collaboration avec le Directeur général sortant, tout en souhaitant la bienvenue au nouveau Directeur général. Selon lui, M. Thiam pourra bénéficier de l’appui du Collège de l’Artp dans sa mission de réguler le secteur au bénéfice de toutes les parties prenantes.



Dans son discours, Abdou Karim Sall a rappelé les réalisations majeures de l’Artp durant son mandat, mettant en lumière la contribution du personnel sans laquelle, aucune réussite ne serait au rendez-vous. Il a présenté un bilan d’un peu moins d’une décennie de régulation du secteur des communications électroniques et du secteur postal, tout en félicitant et encourageant son successeur.



Le nouveau Directeur général de l’Artp, Dahirou Thiam, a rendu un hommage vibrant au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier Ministre, Ousmane Sonko, les remerciant pour la confiance placée en lui.



Conscient de l'importance stratégique de la régulation pour le développement socio-économique du Sénégal, et en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, il s'est engagé à mener sa mission avec intégrité, dévouement et excellence.

