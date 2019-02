Autoroute "Ila Touba": Trois morts et un blessé grave

Trois (3) morts et un blessé grave. C’est le bilan d’un grave accident survenu dans la nuit du jeudi sur l’autoroute à péage « Ila Touba ».



Trois (3) véhicules qui roulaient à vive allure sont entrés en collision à hauteur du village de Mbayène (Khombol), selon la RFM. Qui précise que les deux sont morts sur le coup et l'autre est décédé au cours de son évacuation.



Les corps sans vie et le blessé ont été transportés à l’hôpital Amadou Sakhir Diéguéne de Thiès.

