Autoroute Ila Touba: les usagers en danger de mort A cause de la présence d'animaux en divagation, sur l'autoroute à péage Ila Touba, les usagers sont en danger de mort, indique Source A.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 07:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal, des barrages quasi inexistants sur certaines parties du tronçon et tout dernièrement, à la sortie de Bambey, un usager a failli passer de vie à trépas pour avoir heurté un veau en divagation.



Source de faire savoir que l'agent judiciaire de l'Etat et l'Ageroute sont saisis pour cette problématique.



Pour le direction de l'exploitation, il est important de poursuivre les bergers sur le terrain judiciaire car ils sont responsables de ces accidents et doivent tenir éloignés leurs bêtes de l'autoroute.



