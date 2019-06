Autoroute à Péage- Axe AIBD-Dakar: Des coupeurs de route y opèrent avec des murs de pierres Les usagers de l’autoroute à péage, surtout ceux qui l’empruntent la nuit, doivent être beaucoup plus vigilants. Puisque des coupeurs de route y opèrent, avec des méthodes très dangereuses. Ces coupeurs prennent le temps de mettre des murs de pierres sur la route pour provoquer des accidents. Hier, d’après le récit d’un collègue de retour de l’AIBD, il y a de quoi prendre la peine d’être prudent sur cet axe.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

Racontant sa mésaventure, le collègue a failli perdre sa vie d’un accident provoqué rien que pour dépouiller les usagers de leurs biens. "J'ai eu un accident sur l'autoroute à péage, hier soir », annonce-t-il. Alors qu’il revenait de l'Aéroport Blaise Diagne de Diass. Il y était pour déposer son beau-père qui prenait la RAM pour Fez.







« Après le pont de Sébikotane, la route fait un S sur 3 000 mètres et, à l'entrée de la deuxième chicane, j'ai dû batailler ferme pour freiner la voiture. Je faisais face à un mur de pierres, posé là, à dessein, par des malfrats. Malheureusement pour eux, nous faisions une suite de quatre véhicules qui se suivaient depuis l'Aéroport. Et, ils n'ont pas pu se rapprocher fort heureusement. J'avais toute ma famille à bord », a expliqué le collègue, très étonné de voir ces pratiques sur une autoroute, très fréquentée.







La victime était hier, en tête de file avait cogné les pierres, causant des dommages matériels à sa voiture et déclenchant ses airbags. « J'ai prévenu Moussa Ngom et la Gendarmerie qui a rappliqué sur les lieux et ouvert un dossier », renseigne-t-il.







Suite à cette dénonciation, il promet parallèlement, de porter plainte contre X. Il a pris cet engagement, puisque d’après lui, personne ne sait jamais la suite que ces pratiques vont donner.



« Prévenez SVP les collègues et proches. Car, c'est un modus operandis à la vogue sur l'autoroute et ses bretelles », alerte-t-il.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos