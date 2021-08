Autoroute à péage: Un camion s'est renversé à hauteur de Sangalkam Encore un accident sur l’autoroute à péage. Un camion transportant du sable s’est renversé à hauteur de Sangalkam, dans le sens Aibd-Dakar, ce mercredi 25 août 2021, vers 7h.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 11:06

La circulation est perturbée sur plus de 2km entre Sangalkam et Rufisque. Les automobilistes sont priés de prendre les sorties 11 et 12 entre Sébikotane et Diamniadio.



Les services de communication renseignent que les équipes sont mobilisées pour libérer la voie.

