Autoroute à péage: Un nouvel accident de la route fait deux morts

Mercredi 31 Juillet 2019

Un violent accident s’est produit ce mercredi 31 juillet 2019, dans la matinée sur l’Autoroute à péage à hauteur du péage de Mbour-ILa Touba. Un camion s’est renversé et a fait d’eux (2) morts sur le coup. Il s'agit du chauffeur du véhicule et de son apprenti, annonce pressafrik.



Cet accident survient quelques heures après la mort de trois autres personnes, qui avaient perdu la vie sur cette même autoroute, un peu vers Bambey. Un taxi « clando » appelé « Allo Dakar », s’est renversé après l’éclatement d’un des pneus. Cinq personnes étaient à bord du véhicule. Trois d’entre elles ont perdu la vie sur le coup et les deux autres ont été blessées grièvement.



Les éléments de la 22e compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel, alertés, ont évacué les corps sans vie et les blessés au niveau de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel.



