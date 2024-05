Autoroute de l'Avenir / Un véhicule ‘’Allô Dakar’’ se renverse : Un mort et trois blessés enregistrés

Un véhicule particulier communément appelé "Allô Dakar" en provenance de Touba pour Dakar, avec à bord quatre passagers, s'est renversé. Le bilan fait état d’un mort et trois blessés.



Selon "Seneweb", l’accident s'est produit, ce jour, vers 6h du matin, sur l'autoroute de l'Avenir, précisément entre Khombole et Thiès.



La personne décédée et les trois blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Thiès, par les sapeurs-pompiers.



Selon une source digne de foi, l'éclatement de l'une des roues du véhicule serait à l'origine de ce drame.

