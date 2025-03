Autoroute de l’Avenir : fermetures nocturnes et déviations entre Sébikhotane et Keur Massar du 17 au 20 mars 2025

La circulation sera interdite sur l’Autoroute de l’Avenir dans les deux sens entre Sébikhotane et Keur Massar, du lundi 17 au jeudi 20 mars 2025 inclus de 22 heures à 06 heures du matin, afin de permettre l’exécution des travaux d’éclairage entre les diffuseurs de Keur Massar et de Rufisque-Est. L’annonce a été faite à travers un arrêté du Gouverneur de la région de Dakar.



Des itinéraires de déviations seront mises en places. Les usagers venant de l’Aibd et se rendant à Dakar emprunteront la sortie no12 de Sébikhotane pour rejoindre la route nationale. Ils pourront reprendre l’autoroute à partir de l’entrée no8 de Keur Massar. Et les usagers venant de Dakar et en partance vers l’aéroport emprunteront la sortie no9 de Zac Mbao pour rejoindre le réseau secondaire. Pour poursuivre vers Aibd, ils pourront reprendre l’autoroute à partir de l’entrée no11 de Cicad ou de l’entrée no12 de Sébikhotane.



leSoleil

