Avec 19 cas: le Sénégal 3e pays le plus touché d’Afrique derrière l’Algérie et l’Egypte La propagation rapide du coronavirus ces dernières 48 heures avec 19 cas recensés au total, place le Sénégal à la 3e place des pays les plus touchés en Afrique, derrière l’Algérie avec 24 cas et l’Egypte qui totalise 64 cas, selon la Rfm. 60 autres personnes ont encore testées au coronavirus, les résultats sont attendus dans les prochaines heures, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020 à 10:59



