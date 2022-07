Avec 54,11% du capital et actionnaire majoritaire : Pathé Dione s'offre la BICIS

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Juillet 2022 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Groupe BNP Paribas et le Groupe SUNU de Pathé Dione, ont conclu le 28 juillet 2022, un accord portant sur l’acquisition par le Groupe SUNU, de 54,11 % du capital de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Sénégal (BICIS) détenus par le Groupe BNP Paribas, renseigne le communiqué exploité par Leral.



Avant d’ajouter que la mise en œuvre de cet accord est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires en vigueur.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook