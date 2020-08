Avec Mr Lanciné Camara, une bibliothèque vivante, en conférence de presse demain Samedi : le Ministre Thierno Lo décroche un évènement de taille Ce samedi 29 aout 2020 est un jour qui certainement restera gravé dans l’histoire de l’Afrique. L’ancien du Tourisme de Wade, Thierno Lo organise une conférence de presse à son siège à la Sicap Liberté 6. Mais c’est son hôte, Mr Lanciné Camara, qui reste aussi gravé dans les mémoires, une bibliothèque vivante…

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Pour les nouvelles générations, Mr Lanciné Camara, est une bibliothèque vivante parce qu’il est de la tranche l’âge du préisdent Wade.

L’homme a fréquenté les de grandes figures comme Hamilcar Cabral, l’ancien premier président de l’Assemblée nationale Mamadou Dia, d’autres hommes qui marqué le Sénégal et l’Afrique comme Majmouth Diop, Wade, Senghor, Sékou Touré.



Un des derniers Panafricanistes d’avant-garde encore vivants, toujours alerte et jouissant des facultés, c’est lui Il avait pris le contre pieds de René Dumont qui avait écrit " l’Afrique est mal partie" pour écrire de forts arguments à l’appui " l Afrique est bien partie ! ».



Aujourd’hui, avec notre continent plus que jamais convoité, ses jeunes fils de plus en plus conscients et afro-optimistes, l’histoire lui donne encore raison.



C’est cette bibliothèque vivante qui suivait le Ministre Thierno Lo à partir de ses vidéos et ses contributions qui a décidé de quitter Paris pour venir tenir une conférence de presse avec lui pour le nouveau départ de l Afrique et aussi sur les mouvements anti racistes. "









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos