Avenir du PS : Aminata Mbengue Ndiaye convoque le SEN ce jeudi

Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du Parti socialiste (Ps), convoque le Secrétariat exécutif national (Sen). La réunion se tiendra demain jeudi 06 juillet 2023, à 16 heures précises, à la Maison du Parti, Léopold Sédar Senghor, relate Rewmi.



« Cette séance, élargie aux élus nationaux que sont les députés et hauts conseillers territoriaux portera sur la vie du Parti et l’examen de la vie politique nationale », précise la note signée par le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane.



Le parti en question, membre de la coalition au pouvoir et allié du Président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar (Bby), n’avait plus présenté de candidat à l’élection présidentielle depuis 2012.



La donne va-t-elle changer ? L’heure de la séparation a-t-elle sonné ? Réponse sous peu. Défunt Secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng avait terminé 4e, à l’issue du premier tour de la présidentielle de 2012, avec 11,30 pour-cent, derrière Moustapha Niasse, patron de l’Alliance des forces de progrès (AFP), alors investi par la coalition de partis de l’opposition Benno Siggil Sénégal, qui avait eu 13,20 pour-cent.