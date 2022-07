Avenir du parti Rewmi : Yankhoba Diattara désavoué par Idy à Thiès ? «Depuis quelques temps le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique n’est plus au-devant de la scène par rapport à la vie du parti Rewmi à Thiès ». Le Témoin

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Selon des observateurs de la vie politique dans la capitale du Rail, Yankhoba Diattara serait désormais « relégué à la périphérie de l’appareil politique du président Idrissa Seck ».



En effet, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) se serait résolu à reprendre les commandes pour tenir la situation en main. De multiples raisons sont évoquées par ces observateurs pour expliquer la disgrâce politique du ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique.



En particulier, « la bataille de Thiès lors des élections locales de janvier 2022, où le candidat de la coalition Benno à la ville, le ministre Yankhoba Diattara, a joué sur deux fronts, entre le président Macky Sall et son mentor Idrissa Seck, et perdu, mettant fin sa carrière politique »



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook