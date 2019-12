Avenir politique : Me Madické Niang a rencontré Me Wade, hier Me Madické Niang a rencontré son ancien mentor, Me Abdoulaye Wade, hier samedi, au lendemain de son audience avec le Khalife des Mourides qui lui a demandé de quitter la politique. L’ancien ministre des Affaires étrangères s’est rendu chez l’ex chef de l’Etat un peu après 19 h, à Fann. Me Madické est ressorti après plus d’une heure d’entrevue, sans faire la moindre déclaration. Rien n’a filtré donc de cette entrevue entre les deux hommes. Mais Me Madické Niang a certainement informé Me Wade de sa décision concernant son avenir politique.

