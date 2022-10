Aveu de Abdoulaye Balde, nouveau Dg de l'APIX: «Mon défaut, c'est que je suis un homme pressé»

A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le Directeur général se projette déjà. En effet, Abdoulaye Baldé entend aller vite pour l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par le chef de l'Etat, à la tête de ladite structure. « Je ne suis pas venu pour faire de la chasse aux sorcières. Je suis venu pour travailler. Mon défaut, c'est que je suis un homme pressé. Ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme… mais Mountaga m'a rassuré qu'ici, vous volez. Il faut aller vite parce que nous n'avons pas de temps et il y a des projets importants », a déclaré l'ancien maire de Ziguinchor.



Déjà, poursuit-il, la deuxième phase du Train express régional (TER) a été déjà fixée en décembre. « Il faut commencer les travaux sur les 14 km déjà libérés et faire de sorte qu'avec les deux gouverneurs de Thiès et de Dakar, nous puissions libérer les 5 km restants qui sont dans l'emprise de Sébikotane. Dès demain, nous allons commencer le travail pour mériter la confiance du chef de l'Etat. Je compte sur vous », a martelé l'ancien ministre des Forces armées sous Wade, qui fait son come-back aux affaires sous le régime de Macky Sall.



Un choix du Président Macky Sall dont se félicite Mountaga Sy, Directeur général sortant de l'Apix, qui se dit rassuré quant à la continuité des travaux de l'Etat lancés par l'Apix. « Je suis convaincu et rassuré avec la conduite éclairée et l'engagement du DG Abdoulaye Baldé...c'est le meilleur profil qu'on pouvait avoir pour la continuité de ce qu'on a déjà fait », a déclaré Mountaga Sy, muté à la tête de la Direction du Port Autonome de Dakar.











