Aviation civile nationale : Ouverture de concertations sur les projets de la plateforme aéroportuaire « Nous sommes venus partager les projets de notre plateforme aéroportuaire avec des syndicalistes, qui sont des partenaires. Nous devons échanger, partager avec les syndicats, toutes les préoccupations du secteur », a déclaré Abdoulaye Dièye, Directeur général de l’AIBD S.A, qui s’exprimait hier à l’ouverture de la rencontre avec le ministère des Transports aériens, ses démembrements et les syndicats.

Abdoulaye Dieye a rappelé que depuis quelques années, le secteur des Transports aériens est en pleine expansion.



« De nombreux projets sont en cours à l’Aibd, mais aussi dans l’ensemble des autres aéroports régionaux. Ces projets cadrent avec la vision du chef de l’Etat, qui veut faire du Sénégal un hub aérien », a ajouté Abdoulaye Dieye. Le Dg de l’AIBD a indiqué que les Transports aériens sont un secteur très sensible. Raison pour laquelle, l’apaisement du climat social est fondamental pour réussir la volonté du président de la République Macky Sall.



Malick Sonko, Directeur de cabinet du ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, a déclaré que la tutelle est en train de travailler à relever la compagnie nationale, à la renforcer et à la rendre plus compétitive.



Selon lui, ces chantiers ne peuvent se faire si et seulement si le personnel des aéroports accompagne l’Etat. Le ministère a fait de la stabilité du secteur des transports aériens, une priorité. Une priorité bien comprise par Aibd s.a, qui a pris l’initiative aujourd’hui d’appeler les syndicats à une concertation, pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de continuer à renforcer, a-t-il ajouté.







