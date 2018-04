Aviation militaire : Le Sénégal signe un contrat avec «Aero Vodocho» pour l’acquisition de quatre L-39NG, en configuration d’attaque

Aero Vodochodu renoue avec les ventes à l’international, après 20 ans d’arrêt. Le constructeur tchèque a annoncé avoir conclu avec un accord avec le Sénégal pour la fabrication et la livraison de quatre L-39NG, en configuration d’attaque.



Le contrat dont le montant n’a pas été dévoilé, comprend également un volet sur la formation des équipes et des personnels techniques.



Présenté au public lors du salon aéronautique de Famborough en 2014, L-39NG est une version modernise du L-39 Albatros, dote de cinq points d’emport d’armement. Le démonstrateur a effectué son vol inaugural en septembre 2015, le premier vol d’un avion de pré-série et attendu pour la fin de l’année 2018, la production de quatre exemplaires ayant débuté récemment. Deux aéronefs seront utilisés pour les essais en vol, un sera dédié aux essais statiques, le derniers au essaie de fatigue.

Source journal de l’aviation

Le titre est de la rédaction