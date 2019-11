Avion présidentiel en panne: Abdoul Mbaye soupçonne Macky Sall de préparer « une dépense somptuaire » Le ministr- conseiller Seydou Guèye a révélé dernièrement que l’avion présidentiel est actuel en panne. Il avait ajouté que la ‘’Pointe Sarène’’ est assez vielle et, est actuellement en révision. Un discours qui a éveillé les soupçons de l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye.

«L’avion présidentiel inquiète? Il n'est pourtant pas vieux. Il n'a que 20 ans, celui de Donald Trump en a 30. Il suffit de faire la révision adéquate. Mais peut-être prépare-t-on le peuple qui souffre, à une autre dépense somptuaire de notre grand Président? Au fait, que sont devenus hélicoptère et Mercedes si coûteux?



Pourra-t-on obtenir de lui qu'il pense davantage à la détresse de ses compatriotes et notamment, à l’insécurité alimentaire annoncée par la FAO qui devrait affecter 975 000 Sénégalais»?, écrit, à cet effet, le patron de l’ACT dans un post via les réseaux sociaux.

