Avis aux automobilistes : le permis à papier ne sera plus valable à partir du 3 septembre prochain C’est une information qui prendra certainement de court la plupart des automobilistes. A partir du 3 septembre prochain, le permis à papier ne sera plus valable à Dakar. C’est ce qu’a indiqué, hier, le Directeur des Transports.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 10:41 | | 1 commentaire(s)|

« A partir du 3 septembre, on ne pourra plus circuler à Dakar avec le permis en format papier. Seuls les permis numériques seront acceptés », a, en effet, déclaré, Cheikh Oumar Guèye sur la RFM.

A compter de cette date, celui qui circulera à Dakar avec les anciens permis sera considéré comme un détenteur d'un permis expiré, et tombera sous le coup de la réglementation, a jouté le Directeur des Transports.

Toutefois, a-t-il souligné, cette application se limite uniquement dans la capitale. Dans les régions, les deux permis seront encore acceptés.

Par ailleurs, la délivrance des permis numériques se poursuivra à l'intérieur du pays et à Dakar, à la gare routière Baux Maraîchers, au Cices, à la Direction du transport, notamment.

L'opération de changement des permis a démarré depuis septembre 2018 et aura donc un an d'exécution au mois de septembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos