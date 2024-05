Avocat au barreau de Paris, fervent mouride: Me Souleye Maodou Fall parle de ses projets, ses relations avec Serigne Saliou, son métier... Maître Souleye Macodou Fall, avocat au barreau de Paris et fervent disciple de Serigne Cheikh Saliou Mbacké est l'invité de l'émission Qaçaa idal kiraam. Ici, il révèle comment il est devenu diewrine de dahira, ses activités en tant que fervent mouride, son amour pour les khassidas de Serigne Touba, son métier d'avocat etc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2024 à 12:15



