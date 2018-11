Avocats de l'Etat: "La condamnation de Karim Wade est définitive"

C'est le pool d'avocats de l'État qui en donne l'assurance. L'Etat du Sénégal ne va pas annuler le procès de Karim Wade qui a été condamné par la Crei. Car, selon Me Yerim Thiam, "la cour suprême a déjà clos le débat. C'est terminé."



Embouchant la même trompette, Me Moussa Sow estime que "la condamnation de Karim Wade est définitive. Parce que Karim a été jugé conformément aux lois du Sénégal."



Face à la presse, Me Samba Bitteye indique que l'État du Sénégal va réexaminer la décision du comité des droits de l'homme de l'ONU pour apporter des réponses sur tous les points.



Aussi, Me moussa Sow renseigne que le comité a terminé son travail, mais il y a une commission de suivi qui va prendre cette affaire. Donc le Sénégal va répondre et continuer de dialoguer avec cette commission.



Seneweb