Avortement : un pharmacien, un infirmier et l’auteur de la grossesse arrêtés suite à une plainte de la victime

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019

Informé de la grossesse de 6 semaines de Niouma Astou Diop, son copain n’a trouvé d’autre solution que de faire avorter sa copine sans qu’elle ne soit au courant. Un acte qui lui a ouvert les portes de la prison de Tambacounda.



C’est lundi dernier que les éléments de la brigade de gendarmerie de Bakel ont été saisis d’une plainte de la victime Niouma, contre l’auteur de sa grossesse. L’enquête ouverte par les pandores a permis de mettre aux arrêts 4 individus impliqués dans cette affaire.



Il résulte des éléments de l’enquête que le nommé Moustapha Bomou, âgé de 29 ans, l'auteur de la grossesse. Ne souhaitant pas garder l’enfant, Moustapha a sollicité les services du pharmacien Yaya Traoré qui s’est procuré des comprimés auprès de l’infirmier Gaoussou Diallo. En possession des comprimés via ses complices, Moustapha a eu recours à son ami Abdou Karim Diallo qui se faisait passer pour un médecin. Il a convaincu la fille de prendre les comprimés pour la santé du bébé. C’est après les avoir pris que la fille a avorté. Apres consultation, elle a porté plainte contre son copain. Au terme de leur garde-à-vue, les 4 sieurs susmentionnés ont été déférés au parquet.













L’Observateur



