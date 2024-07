Awa Cissé tuée devant ses deux enfants: Les aveux glaçants du meurtrier

Fin de cavale pour Daouda Diallo, plus connu sous le sobriquet de Abdou Diallo. Le présumé meurtrier d'Awa Cissé a débarqué, il y a un an, à Kafountine. Originaire de Guinée Conakry, il était orpailleur à Kédougou, avant de migrer à Kafountine, où il a été hébergé par son oncle, lit-on dans "Senenews".



Lors de la reconstitution des faits, il a passé aux aveux: « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis l’auteur de tous ces actes barbares et particulièrement, la dame Awa Cissé que j’ai tuée sous les yeux de ses deux enfants à coups de machette ».



A côté de l’assassinat d'Awa Cissé qu’il a avoué, Daouda Diallo est soupçonné d’avoir agressé sexuellement dix autres femmes. Il s’agit de Fatoumata Bintou Diallo, une prostituée sierra-léonaise nommée Lilia Azoura, Dieynaba Sambou, Astou Badji, Ardiana Cissé, Awa Mané, Fatou Demba…