Awa Gueye Niang, diplômée de Master 2 en Droit Privé des Affaires, un exemple de persévérance et de dignité dans le monde du travail au Sénégal L'histoire d'Awa Gueye Niang est l'illustration de la situation de nombreux jeunes diplômés au Sénégal qui peinent à trouver un emploi correspondant à leur formation et à leurs compétences. Malgré son Master 2 en Droit Privé des Affaires, Awa a dû se résoudre à accepter un poste d'agent de surface à la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED) ex UCG.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Cette jeune sénégalaise persévérante n'a pas baissé les bras et a travaillé dur pour subvenir à ses besoins en faisant des tresses, avant de trouver ce travail à la SONAGED grâce à une amie qui lui a mis en relation avec la société de gestion des déchets. Malgré le regard des autres et les remarques désobligeantes sur son niveau d'études, Awa a accepté le poste avec fierté et dignité, convaincue que le plus important est de participer au développement de son pays.



Son histoire a touché Mass Thiam, le Directeur général de la SONAGED SA, qui a tenu à souligner que la promotion d'Awa en tant qu'Assistante technique découle d'un appel à candidatures internes. Le secteur des déchets compte de nombreux agents de niveau universitaire, et la société se donne pour challenge de tracer des perspectives de carrière pour ces jeunes diplômés.



Awa Gueye Niang est donc un exemple de persévérance et de dignité dans le monde du travail au Sénégal. Elle montre qu'il n'y a pas de sot métier et qu'il est possible de réussir dans n'importe quel secteur d'activité, pour peu que l'on ait la volonté de travailler dur et de se battre pour ses rêves. Son histoire doit attirer l'attention des autorités étatiques, du secteur public et privé, ainsi que des ONG sur la nécessité de trouver des solutions pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Sénégal.

