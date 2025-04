Axe Dakar-Abidjan : Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu en Côte d'Ivoire

Après le Rwanda, la Gambie et la Mauritanie, le Premier ministre Ousmane Sonko s’apprête à effectuer son quatrième déplacement à l’étranger depuis sa prise de fonction. Selon des informations du journal "Enquête", reprises par "Senenews", il est attendu à Abidjan d’ici au 15 avril, pour une visite officielle en Côte d’Ivoire.



Ce déplacement dans la deuxième économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), intervient dans un contexte diplomatique délicat entre Dakar et Abidjan. D’après "Enquête", les relations entre les deux capitales se seraient refroidies depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, un climat tendu qui tiendrait à plusieurs facteurs.



En premier lieu, les attaques répétées du nouveau régime sénégalais contre l’ancien président Macky Sall, perçu comme un allié du chef d’État ivoirien Alassane Ouattara, auraient été mal accueillies à Abidjan. En second lieu, le soutien affiché de la Côte d’Ivoire à la candidature du Mauritanien Sidi Ould Tah pour la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), au détriment du Sénégalais Amadou Hott, aurait également contribué à tendre les relations.



Enfin, le rapprochement entre les nouvelles autorités sénégalaises et les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), en rupture avec l’ordre régional traditionnel, suscite des interrogations dans plusieurs chancelleries, notamment à Abidjan.



La visite d’Ousmane Sonko pourrait donc être l’occasion de recoller les morceaux, ou au contraire d’exacerber les divergences, dans une sous-région où les équilibres géopolitiques sont en pleine recomposition.