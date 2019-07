Axe Dakar Thiès : un accident fait un mort Les accidents de la circulation continuent de plus belle. La dernière en date est survenue, hier samedi vers 18 h, sur l’axe Dakar-Thiès, à hauteur de la forêt communément appelée ‘’Alou Kagne’’. Un véhicule de marque Dacia a dérapé et heurté un arbre. Le chauffeur de la voiture, Dominique Mendy, originaire de Thiès est décédé dans l’accident.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 15:12



