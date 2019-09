Axe Dakar et Bruxelles- Vente de véhicules d'occasion : Plus de 7 milliards de FCfa blanchis

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

L'axe Dakar-Bruxelles au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent. Selon Libération, 10 ressortissants sénégalais, spécialisées dans la vente de véhicules d'occasion, sont soupçonnées de blanchiment de capitaux, portant sur 12 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de Fcfa. Les opérations ont été réalisées entre février 2016 et février 2017.



La Cellule de renseignement financier Belge qui a sonné l'alerte, précise Libération, les mis en cause ont utilisé 12 cartes de crédit distinctes toutes émises par Ecobank Sénégal sise sur l'Avenue Cheikh Anta Diop.



D’après le journal, les parquets de Dakar et de Bruxelles ont ouvert des informations judiciaires aux dernières nouvelles.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos