Axe Diouroup-Ndionglor: Un accident fait 09 morts et une vingtaine de blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d'une rare violence s'est produit dans la nuit du mardi 31 août à Fatick. Selon la Rfm, un bus et un camion qui transportait des troncs d’arbres sont entrés en collision entre Diouroup et Ndiongolor.



Sept personnes sont décédées sur coup et deux 2 autres après évacuation. D'aprés toujours la même source, une vingtaine de blessés graves ont été enregistrés.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos