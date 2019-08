Axe Kaolack-Kaffrine: la Douane saisit une importante quantité de drogue et de faux médicaments Encore une grosse saisie de produits illicites sur les routes. Cette fois, c’est la Subdivision des Douanes de Kaolack qui a mis la main sur une importante quantité de drogue et de faux médicaments, d’une valeur de 240 millions francs CFA, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin, renseigne "Libération". Il s’agit de drogue composée de 5 kg d’amphétamine et de faux médicaments, cachés dans une voiture Peugeot 5O5, sur l'axe Kaolack-Kaffrine.

