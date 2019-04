Axe Linguère-Matam : Un accident fait 4 morts et 3 blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 23:15 | | 0 commentaire(s)|

Un accident a fait 4 morts et 3 blessés graves, ce samedi sur la route Linguère-Matam, à 74 km de Linguère plus exactement.



Un véhicule de type 4X4 en provenance de Bakel a dérapé avant de faire des tonneaux. Quatre personnes sont décédées sur le coup et 3 autres ont eu de très graves blessures.



IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos