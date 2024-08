Axe Ndoulo et Mbacké: 6 membres d’une famille tués dans une collision tragique

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024 à 19:06

Un camion et un minicar sont entrés en collision sur la route de Diourbel précisément entre Ndoulo et Mbacke, informe Dakaractu, repris par Seneweb.



D’après la même source, le bilan provisoire fait état de 6 morts, tous d’une même famille. On a également dénombré des blessés

