Axe Pikine-Guinaw Rails: Le Yamba était dans les bonbonnes de gaz La police a démantelé un trafic de drogue sur l’axe Pikine – Guinaw rails. Selon le modus operandi employé par les trafiquants, le chanvre indien circulait dans des bonbonnes de gaz de 12 kg.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l’exploitation d’un renseignement sur l’existence du réseau, un dispositif de surveillance et de filature a été mis en place, menant à l’interpellation de deux individus en possession de huit kilogrammes du produit prohibé, renseigne Libération.



Les mis en cause, Assane Diagne et Masseye Fall, devraient être déférés au parquet au moment où d’autres arrestations étaient prévues.



L’enquête de la police a révélé en effet l’implication de plusieurs acteurs dans ce trafic.

