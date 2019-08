Axe Tambacounda-Kédougou: un choc entre un camion et un taxi 7 places et fait 3 morts et 6 blessés Un choc entre un taxi 7 places et un camion en stationnement sur l’axe Tambacounda-Kédougou, a fait 3 morts et 6 blessé, selon Sud FM. Les corps ont été acheminés au centre de santé de Kédougou, tandis que que le chauffeur du camion et son apprenti ont pris la fuite, indique la même source.

