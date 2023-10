Axe Touba-Dahra : Un minicar se renverse et fait un mort

Un mini car, qui assurait la desserte Dahra-Dakar appartenant au transporteur Balla Ndao demeurant à Dahra et conduit par El Hadji Thiam, s'est renversé à la sortie du village de Kaad Balodj.



Selon un témoin joint par téléphone, le véhicule a fait un dérapage suivi puis s’est renversé avant de faire plusieurs tonneaux, informe Seneweb.



Le bilan fait état d'un mort et neuf blessés graves. Un enfant de deux ans a perdu la vie sur le coup.



Sa dépouille ainsi que les blessés graves ont été acheminés à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba tandis que les blessés légers sont à l'hôpital de Ndamatou de la ville sainte.



La gendarmerie a ouvert une enquête.



