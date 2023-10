Ayant contracté une seconde grossesse hors mariage : L’élève abandonne son nouveau-né sur les marches d’un immeuble

En voulant fuir le regard de la société, Maty Ndiaye a préféré se séparer de son bébé. Mais contrairement à de nombreuses femmes qui commettent l’infanticide, elle a déposé son nouveau-né sur une marche d’un immeuble.



En classe de Terminale, Maty, âgée de 18 ans, en est à son second accouchement. Son premier enfant a été confié à sa tante. La jeune fille, sous le poids de la honte, a caché sa grossesse à sa famille. Ayant accouché le 11 septembre, elle s’est tout bonnement débarrassée du bébé, pour ne pas se faire réprimander par sa famille.



Faisant face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, la jeune fille n’a pas cessé de pleurer. Regrettant d’avoir déshonoré sa famille, elle a sollicité la clémence du tribunal.



D’ailleurs, son avocat trouve qu’en lui tendant la perche, le tribunal permettra à l’enfant d’être allaité et de bénéficier de la tendresse de sa mère. La robe noire a demandé qu’on lui évite de s'enfermer dans le remords.



‘’ Elle a besoin de liens étroits avec sa fille. On n'a pas que le droit de lutter contre le délaissement. Elle a voulu fuir le déshonneur. Elle a commis une erreur. Donnez-lui la chance de terminer ses études. Elle s'est comportée en immature ’’, a relevé son avocat, qui a sollicité la magnanimité du tribunal.



Le parquet a, quant à lui, requis l’application de la loi.



Finalement, le tribunal a reconnu Maty Ndiaye coupable du délit de délaissement d'un enfant dans un lieu non solitaire. Elle a écopé d’une peine de 3 mois assortis du sursis.













EnQuête